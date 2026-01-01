Diyanet'in 'Kitap Oku-Yorum' projesi Anamur'da hayat buldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerini geliştirmek, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ülke genelinde yürütülen 'Kitap Oku-Yorum' projesi kapsamında, Mersin'in Anamur ilçesinde kitap müzakere programı düzenlendi.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Malaklar Mahallesi Kadılar Camii İmam Hatibi Aziz Nasib'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Vaiz Muhammet Yasir Çolak ile ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen eserlerin yanı sıra Diyanet Dergisinin kasım sayısı ile 2025 Aralık ayı 'Kudüs ve Aksa' dosyası müzakere edildi. Yapılan değerlendirmelerde; din görevlilerinin sahada karşılaştıkları mesleki zorluklar, vaaz ve irşad hizmetlerinde kullanılan yöntemler ile güncel meseleler ele alındı.

Katılımcılar, görev tecrübelerini paylaşarak karşılıklı istişare imkanı bulurken, okuma alışkanlığının din görevlilerinin ilmi birikimini güçlendirdiği ve sahih bilgiye dayalı din hizmetinin toplumsal güveni artırdığı vurgulandı.

"Okuma, din hizmetinin niteliğini artırıyor"

Programda konuşan Vaiz Muhammet Yasir Çolak, 'Kitap Oku-Yorum' projesinin din görevlilerinin mesleki yeterliliklerini artıran önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu proje ile hocalarımız okudukları eserleri birlikte müzakere ediyor, ortak bir değerlendirme zemini oluşturuyor. Sahih dini bilginin doğru yöntemlerle topluma aktarılması açısından proje büyük önem taşıyor" dedi.

Çolak, proje sayesinde vaaz ve irşad hizmetlerinde kalite artışı sağlandığını, sahada görev yapan din görevlileri ile vatandaşlardan alınan olumlu geri dönüşlerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Sahih bilgi ve ortak ilmi dil vurgusu

Programda yapılan değerlendirmelerde, düzenli okuma ve müzakere faaliyetlerinin din görevlileri arasında ortak bir ilmi dil oluşturduğu, kurumsal aidiyeti güçlendirdiği ve sunulan din hizmetlerinin niteliğini artırdığı belirtildi. Sahih bilgiye dayalı din hizmetinin toplum nezdinde güvenilirliğin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Proje düzenli olarak sürdürülüyor

'Kitap Oku-Yorum' projesi kapsamında din görevlilerinin her ay en az bir kitap, makale veya dergi okuması ve okunan metinlerin oluşturulan gruplar halinde düzenli olarak müzakere edilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Anamur'da oluşturulan okuma gruplarıyla periyodik buluşmaların devam ettiği bildirildi. - MERSİN