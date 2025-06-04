Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, yaz sezonunda artan yangın riskine karşı Atlı Jandarma Timi devriye faaliyetlerine başladı. Tim, hem asayişin sağlanması hem de yangınlara karşı caydırıcı olmak amacıyla 1 Haziran - 15 Eylül 2025 tarihleri arasında sahada görev yapacak.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, yaz sezonunun yoğunluğu ve artan yangın riski nedeniyle Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Haziran - 15 Eylül 2025 tarihleri arasında milli parkta görev yapmak üzere Atlı Jandarma Timi'nin sahaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, uygulamanın hem asayişin sağlanması hem de yangınlara karşı erken müdahale ve caydırıcılık amacı taşıdığı ifade edildi. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda devriye faaliyetlerinin artırıldığı, atlı timin özellikle ulaşımı zor olan bölgelerde etkin görev yapacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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