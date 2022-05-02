Dikili'de 1 Mayıs Coşkusu

İzmir'in Dikili ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkuyla kutlandı. Belediye işçileriyle birlikte yürüyüşe katılan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "1 Mayıs, sömürüye başkaldıranların; 'emek, ekmek, özgürlük, adalet' diyenlerin günü. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu'nun düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne, siyasi parti temsilcileri ile sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Atatürk Meydanı'nda son bulan kortejde mesai arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Taksim olaylarında hayatını kaybedenleri andı, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Kırgöz, şunları söyledi:

"1 Mayıs, sömürüye başkaldıranların, iş kazası adı altında yaşanan cinayetlere sessiz kalmayanların; 'emek, ekmek, özgürlük, adalet' diyenlerin günü. Başta Taksim'de kanlı 1 Mayıs olaylarında hayatını kaybeden 34 emekçimiz olmak üzere bu uğurda yaşamını yitirenleri saygı ve minnetle anıyorum. Belediyemizde omuz omuza çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun."