Dikili Belediye Başkanı Kırgöz'den 3 Yıllık Değerlendirme

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu zamana kadar geçen 3 yıllık süre içerisinde gerçekleştirdiği hizmetleri ve geleceğe yönelik projelerini, Dikili Atatürk Meydanı'nda hemşehrileri ile paylaştı.

Açık havada gerçekleşen toplantıya, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, muhtarlar, siyasi parti, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK VE TEBRİK MESAJI

3 yıllık hizmet raporu sunumu öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Ali Öztunç, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, CHP Parti Meclisi Üyeleri Gamze Taşcıer ve Umut Akdoğan ile CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın destek ve tebrik mesajları okundu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, mesajında, "Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Dikili'ye değer katan çalışmalarınız için tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, güzel ilçemiz için çok daha önemli hizmetler ve projelere imza atacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle, sizin nezdinizde toplantıya katılan tüm konuklara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"BİZ BİRLİKTE DİKİLİYİZ"

Slayt gösterimi eşliğinde belediye çalışmalarını ve harcama giderlerini ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşan Başkan Kırgöz, "Geride bıraktığımız 3 yıl boyunca 'Birlikte Dikili' ruhuyla hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dikkate alarak altyapıdan kent estetiğine kadar doğası temiz ve modern bir Dikili için gecemizi gündüzümüze kattık ve yine aynı kararlıkla kalıcı ve kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Her zaman yanımızda olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer başta olmak üzere tüm ekibine, meclis üyelerime, mesai arkadaşlarıma ve bizlere güç veren siz değerli hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"ALTYAPIYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Kent genelinde gerçekleştirdikleri altyapı ve yol yapım çalışmalarından bahseden Başkan Kırgöz, "Dikili merkezi ve kırsal mahallelerimiz de dahil olmak üzere 380.000 metrekare kilit parke, granit taş ve bordür döşeme, 65 km asfalt kaplama, 75 km üretim yolu, 60 km sathi kaplama çalışmalarını tamamladık" diye konuştu.

"SOSYAL YAŞAM ALANLARINDA ÖNCELİĞİMİZ KADINLAR VE ÇOCUKLAR"

Daha yaşanılabilir bir Dikili için sosyal yaşam alanlarının önemine değinen Başkan Kırgöz, şöyle devam etti:

"Geride bıraktığımız üç yıl içinde 18 adet parkı revize ederken 20 adet yeni parkı Dikili'mize kazandırdık. Kentimizde ilk Kadın Heykeli'ni dikerek Kadın Hakları Parkı'nı ve ayrıca Sevgi Yolu'nun üst kısmında Çocuk Hakları Parkı'nı hemşehrilerimize armağan ettik. Kent estetiğine değer katmak için 123.000 m2 çimlendirme, 4500 adet ağaç dikimi ve 57.400 adet süs bitkisi ekimini gerçekleştirdik."

"SPORDA DA MARKA KENT OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Sporun ve sporcunun dostu bir yerel yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Kırgöz, "İlçe tarihinde ilkleri sporda da gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 1100 seyirci kapasiteli Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'ni Dikili'mize kazandırdık. 2021 Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Probeach Dikili Etabı ardından bu sene 14-18 Eylül tarihlerinde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Dünya 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Tüm dünya Dikili'yi konuşacak" dedi.

YENİ PROJELER YOLDA

Altı ticari alan, üstünde 337 kişi oturma kapasiteli konferans salonu, büyük bir fuaye alanı ve büyük çok amaçlı salon şeklinde projelendirilen bir kültür merkezini Dikili'ye kazandıracağını belirten Başkan Kırgöz, kent belleğine ışık tutacak Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi'nin de hizmete açılacağını kaydetti.

"ATA'MIZIN İZİNDEYİZ, CUMHURİYETİMİZİN NEFERİYİZ"

Başkan Kırgöz, sunumunu şu sözlerle noktaladı:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar kararlılıkla sahip çıkarak Dikili'mizi layık olduğu en üst noktaya taşımak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz."

ANKA / Yerel