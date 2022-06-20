Didimliler Babalar Günü'nü Açık Hava Sineması ile Kutladı - Haberler

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Didimliler Babalar Günü'nü Açık Hava Sineması ile Kutladı

ANKA - Yerel
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Didimliler Babalar Günü'nü Açık Hava Sineması ile Kutladı

Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda Babalar Günü nedeniyle düzenlenen film gösterimi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda Babalar Günü nedeniyle düzenlenen film gösterimi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile Babalar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kent Meydanı'nda film gösterimi gerçekleştirildi.

Başrollerini Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun ve Berker Güven'in oluşturduğu Babam adlı film, Didimliler'e duygusal anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan 1000'den fazla vatandaş, Didim Belediyesi tarafından dağıtılan mısır ve içeceklerin de alarak gecenin keyfini çıkardı.

Etkinliğe katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

ANKA / Yerel

Didim Belediyesi Babalar Günü Cumhuriyet Yerel Haberler

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