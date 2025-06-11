Didim'deki Tur Otobüsüne Saldırı Kınandı

Didim'deki Tur Otobüsüne Saldırı Kınandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsüne yönelik gerçekleşen taşlı saldırı için TÜRSAB’dan kınama mesajı geldi. Açıklamada, turizme ve misafirperverliğe yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen tur otobüsüne yönelik saldırı kınandı.

TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, "10 Haziran 2025 tarihinde Aydın'ın Didim ilçesinde tur faaliyeti gerçekleştiren ve içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyoruz. Turistlerin bulunduğu otobüse yönelik taşlı saldırı, Türk turizmine, misafirperverliğimize ve Anayasal seyahat özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir tehdittir. Sektör emekçilerimizin ve yabancı turistlerin can güvenliğini riske atan bu hukuk dışı eylemi kınıyor; TÜRSAB olarak turizmin huzur ve güven ortamında sürdürülebilmesi için her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Olayın hemen ardından saldırganların yakalanması için süratle harekete geçen başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, benzer olayların bir kez daha yaşanmamasını temennisi ile menfur saldırıya maruz kalan misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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