Didim'deki tarihi binanın restorasyon çalışmaları incelemeye alındı

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, ilçen önemli tarihi eseri olan Apollon Tapınağı'nın yanında bulunan tarihi binanın restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Didim'de 2020 yılı Aralık ayında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir kısmı yıkılan tarihi iki katlı binanın restorasyonuna 3 yıl sonra başlandı. 1924 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadelenin ardından Didim'e yerleşen mübadil torunlarının ev olarak kullandığı iki katlı bina, daha sonra Apollon Tapınağı ile çevresinde arkeolojik kazı çalışmalarını yürüten Alman kazı heyetinin deposu olarak kullanılmıştı. Hisar Mahallesi'ndeki iki katlı tarihi binanın geçtiğimiz yıllarda Milet Müze Müdürlüğü'ne devredilirken, 100 yıldan fazla geçmişe sahip binanın duvarı 2020 yılında sağanak yağışa dayanamayarak yıkılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan tarihi binanın, Bakanlık tarafından Hazineye devredildiği ve binanın restoresi için Aydın Valiliği'ne bağlı olarak Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOP) devredileceği bildirilmiş ve yenileme sonrasında binanın ihaleye çıkmıştı. Apollon Tapınağı'nın yanında yer alan tarihi bina yapılan ihalenin ardından Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. 3 yıllık bir süreden sonra binada restorasyonun başlaması mahalle sakinlerini de memnun etti.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca çalışmaları yerinde inceledi. Konuyla ilgili Didim Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçe Kaymakamımız Can Kazım Kuruca, Apollon Tapınağı bölgesinde Aydın Valiliği tarafından restorasyonu yaptırılan Knuckfuss Evi'nde incelemelerde bulundu. Tarihi yapıyı ziyaret eden Kaymakam Kuruca Knuckfuss Evi'nin restorasyonla ilgili yetkililerden bilgi aldı" ifadelerine yer verildi. - AYDIN