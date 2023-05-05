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Didim'de üreticilere zeytin ve zeytinyağı eğitimi verildi

Didim'de üreticilere zeytin ve zeytinyağı eğitimi verildi

Yerel Haberler

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akköy Mahallesi'ndeki üreticilere zeytinyağını etkileyen faktörler ve zeytin yetiştiriciliği konularında eğitim verildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akköy Mahallesi'ndeki üreticilere zeytinyağını etkileyen faktörler ve zeytin yetiştiriciliği konularında eğitim verildi.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Aydın'da, üreticilere yönelik bilgilendirme eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Akköy Mahallesi'nde üreticilere zeytin ve zeytinyağı eğitimi verildi. Gerçekleştirilen etkinlikte zeytinyağı kalitesini etkileyen faktörler ve zeytinyağında markalaşma, zeytin yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve zeytinyağı dane zeytin fark ödemesi desteklemeleri konularında eğitimler verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Akköy Didim Yerel Haberler

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