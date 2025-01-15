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Didim'de Öğrencilere Doğa ve Hayvan Sevgisi Eğitimi

Didim'de Öğrencilere Doğa ve Hayvan Sevgisi Eğitimi
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Didim ilçesinde, jandarma tarafından öğrencilere çevre, doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla eğitim etkinlikleri düzenlendi. Balat İlkokulu'nda geri dönüşüm kutuları bırakıldı ve duvarlara hayvan çıkartmaları yapıştırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Didim ilçesi Balat İlkokulu'nda öğrencilerine çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisini kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla okula 'Geri Dönüşüm Kutuları' bırakılarak sınıf duvarlarına 'hayvan çıkartmaları' yapıştırılarak, oyama etkinliği düzenlendi. Okullarda öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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