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Didim'de Narkotik Ekipleri Öğrenci ve Öğretmenlere Bilgilendirme Yaptı

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Aydın'ın Didim ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği tarafından, madde kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Mehmet Fahri Çıraoğlu konferans salonunda eğitim düzenlendi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde narkotik ekipleri tarafından öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirmede bulunuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Didim Büro Amirliği tarafından, madde kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Didim Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nda bulunan Mehmet Fahri Çıraoğlu konferans salonunda "NarkoRehber" projesi kapsamında 755 idareci ve öğretmene yönelik eğitim düzenlenerek broşür dağıtımı yapıldı. Çalışmalarda UYUMA ve NARVAS Projesi hakkında bilgi verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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