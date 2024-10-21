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Didim'de Çiftçiler, Zirai İlaç Ambalajı Getirerek Sıvı Gübre Ödülü Kazanıyor

Didim'de Çiftçiler, Zirai İlaç Ambalajı Getirerek Sıvı Gübre Ödülü Kazanıyor
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Çevre koruma bilincini artırmak amacıyla başlatılan projede, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin zirai ilaç ambalajlarını geri getirmelerini teşvik ediyor. 10 ambalaj getiren üreticiye 1 litrelik sıvı gübre hediye ediliyor.

Çevre koruma bilincini artırmak amacıyla başlatılan Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi kapsamında Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü zirai ilaç ambalajlarını geri getiren çiftçilere sıvı gübre hediye ederek, çevreye duyarlılık gösteren üreticileri ödüllendiriyor.

Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi kapsamında çiftçiler kullanılmış zirai ilaç ve gübre ambalajlarını toplamaları teşvik edilerek getirilen boş zirai ilaç ve gübre ambalaj kutusu karşılığında ödüllendiriliyor. Uygulama çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 10 adet ambalaj getiren üreticiye 1 litrelik sıvı gübre hediye ediliyor. Ödüllendirme sistemiyle çiftçilere çevre bilincini artırma ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturma hedeflenirken, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde kullanılan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu tarz teşvik programlarının çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi açısından önemli olduğu belirtilirken, atıkların toplanmasıyla birlikte çevre koruma bilinci arttırılarak tarım alanlarında da daha sağlıklı bir çevre oluşturulması hedefleniyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Atık ambalajlarını duyarlılık göstererek getiren çiftçilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanarak çiftçileri projeye katılmaya çağırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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