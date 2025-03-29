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Didim'de Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı

Didim'de Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi şuruplu tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmelerde hijyen şartları ve gıda güvenliği kurallarını denetledi. İşletmecilere yasal düzenlemeler hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şuruplu tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmeler denetlendi.

Denetimler sırasında, işletmelerde hijyen şartları, gıda saklama şartları ve etiketleme gibi temel gıda güvenliği kuralları gözden geçirildi. Ayrıca, işletmecilere bayram tatlıları ve şekerlemelerinin üretimi ve sunumuyla ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin hem halk sağlığını korumak hem de gıda güvenliğini sağlamak amacıyla önemli olduğunu vurgulayarak, işletmelerin yasal düzenlemelere uyumlarının artırılması gerektiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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