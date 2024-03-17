Didim'de 51 düzensiz göçmen, 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüs içerisinde 51 düzensiz göçmen ile birlikte, olayla bağlantılı 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir minibüs içersinde bulunan 51 düzensiz göçmen yakaladı. Yapılan aramada, 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 34 litre benzin, 3 adet şişirme pompası, 32 adet can yeleği ele geçirildi. Yapılan çalışmada olayla bağlantılı A.C., M.C., Ş.Ş.A isimli göçmen kaçakçısı şüphelileri yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.