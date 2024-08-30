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Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü resmi törenle kutlandı. Törende çelenk koyma töreni düzenlendi ve protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Didim'de resmi törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Didim Kaymakamlığı'nda tebrikler kabul edildi.

Ardından Didim Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören, Didim Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkut Arslan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile sona erdi.

Törenin ardından ilçe protokolü Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilciliği'ni ziyaret etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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