Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İlgili İddialara Yanıt Verdi

Dicle Üniversitesi, ziraat fakültesi ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları tarafından Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ilgili asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı gerçek dışı ve dayanaksız olup, kurumumuz ile ilgili dezenformasyon içeren bu haberler karşısında hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - DİYARBAKIR