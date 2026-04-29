Devrek'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026-2027 Yılı Dönem Başı Toplantısı Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı başkanlığında toplandı.

Atatürk Kültür Merkezinde(AKM) gerçekleştirilen toplantıya saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı ve ardından Birlik Meclis Başkanı Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı'nın davetlilere hitabından sonra Birlik Meclisi Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştirildi.

Palan ve Bütçe Komisyonları ilke ihtisas komisyonlarının oluşturulması konularının görüşülmesi, Mülkiyeti tarım ve Orman Bakanlığına ait olan birlik tarafından Devrek Orman İşletme Müdürlüğünden kiralanan Bostandüzü Mesire alanının üçüncü kişi veya kuruluşlara üç yıldan fazla süre ilke kiralanması için Birlik Başkanı ve Birlik Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, birliğin 2025 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ve onaylanması, birliliğin 2025 idari kesin hesabının görüşülmesi ve onaylanması,, Birlik Encümen Başkanı ve Encümen üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususunun görüşülerek onaylanması,2026-2027 yılı dönemi Birlik Encümen üyelerinin seçiminin gerçekleştirilmesinden sonra iki il Genel Meclis üyesi ile iki muhtarın birlik yönetiminde görev alması için seçimlere gidildi yapılan seçimde İl Genel Meclis üyeliğin İsmet Bostancı, Mustafa Yumurtacı ve birlik yönetimine Pınarönü Köyü Muhtarı Asım Başoğlu ile Hışıroğlu Köyü Muhtarı Serkan Yanaz seçildiler. Birlik üyesi olarak seçiminin ardından program sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
