Haberler

Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor

Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor Haber Videosunu İzle
Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki günde ikinci hijyen skandalı ortaya çıktı. Gizli bölmesindeki imalathanede ortaya çıkan kokmuş etlerin ortaya çıkan ve mühürlenen pidecinin ardından bu kez de bir yemek işletmesinde tarihi geçmiş ürünler ve fare pislikleri bulundu. Ekipler işletmeyi mühürledi.

  • Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir yemek işletmesi, gıda güvenliği denetimlerinde tarihi geçmiş ürünler ve fare pislikleri tespit edilerek mühürlendi.
  • Denetimlerde raflarda tarihi geçmiş ürünler ve gıda dolaplarında fare pislikleri bulundu.
  • Devrek Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliği kontrollerini sürdürecek.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gıda güvenliği denetimlerinde ağır hijyen ihlalleri tespit edilen bir yemek işletmesi mühürlendi. Denetimlerde tarihi geçmiş ürünler ve fare pislikleri bulundu. Devrek Belediyesi ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma amaçlı denetimlerini sürdürecek.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER, DOLAPLARDA FARE PİSLİKLERİ

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen gıda güvenliği kontrollerini sürdürüyor. Son uygulamada denetime takılan bir işletmede, raflarda tarihi geçmiş ürünler, gıda dolaplarında ise fare pislikleri tespit edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Ekipler, halk sağlığını ciddi biçimde tehdit eden bu manzaraların ardından tutanak tutarak işletmeyi belediye encümeni kararıyla mühürledi. Denetim sırasında işletme çalışanlarına uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, "Halkın sağlığı söz konusu olduğunda hiçbir gerekçe kabul edilemez" mesajını verdi. Ekipler, ilçe genelinde benzer uygulamaların aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdam Bey:

3.cü dünya devketi olduk AKP sayesinde

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMut Tweewielers:

pislik senin beynine bulasmissa akp ne yapsin

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıErtan Baykal:

Devlette para olmasa o ülkede skimflasyon başlar, tüm malların kalitesi düşer. Sonra enflasyon başlar. isçide patronda aç.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var

Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda da var
Ernest Muçi, Türkiye'de gelecekte forma giymek istediği takımı açıkladı

Bu söylediğini Beşiktaşlılar duymasın
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı

Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Metro kazasında ölümden dönen kadına rekor tazminat

Korkunç kazada ölümden dönmüştü: 9 yıl sonra rekor tazminat
Evindeki yangında mahsur kalan sağlık personeli hayatını kaybetti

Sağlık personeli, evinde feci şekilde can verdi
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var

Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda da var
Ernest Muçi, Türkiye'de gelecekte forma giymek istediği takımı açıkladı

Bu söylediğini Beşiktaşlılar duymasın
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Almanya'da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Ailesini katledip canına kıydı
''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

''Antrenmanlara çıkacağım'' demişti! Yaptığına kimse anlam veremedi
Eşini 9 kurşunla öldüren adamın ses kayıtları mahkemede dinletildi

Mahkemede kan donduran sözler: Ecellerine susamışlar
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.