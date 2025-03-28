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Devrek'te Hayırsever Esnafın Düzenlediği Sokak İftarı Büyük İlgi Gördü

Devrek'te Hayırsever Esnafın Düzenlediği Sokak İftarı Büyük İlgi Gördü
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından düzenlenen sokak iftarında Ortaçesme esnafı bir araya geldi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı iftarda dayanışma ve kaynaşma mesajları verildi.

Devrek'te hayırsever bir esnaf tarafından düzenlenen sokak iftarında Ortaçesme esnafı bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından düzenlenen sokak iftarında ilçede Ortaçesme Alanı diye tabir edilen sokak ta esnaflar bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler

Aynı alanda yıllardan bu yana faaliyet gösteren bir lokanta tarafından verilen iftarda yaklaşık 200 kişi bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Sokak iftarlarının sonuncusu olarak bilinen organizasyonla ilgili bilgi veren firma sahibi Yadiğar ve Atilla Benli," Ramazan ayının son iki günü nedeniyle aynı sokakta çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaf arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini gerçekleştirdik. Bu davetimize iştirak eden tüm misafirlerimize ve esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul etsin" diye konuştu.

Kendileri için sokak iftarı düzenleyen esnafa teşekkür eden davetliler ise," Allah esnaf kardeşimizden razı olsun bizi böyle mübarek bir akşamda esnaf sakinleri olarak güzel bir iftar programını hep birlikte hayata geçirmiş olduk" diye konuştular. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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