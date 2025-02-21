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Devlet Hatun Kız Meslek Lisesi Uluslararası Gastronomi Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu

Devlet Hatun Kız Meslek Lisesi Uluslararası Gastronomi Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu
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Kütahya'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük bir başarı elde ederek bölge birincisi oldu. Öğrenciler, 22 Nisan 2025'te İstanbul'da finalde yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Denizli ile birlikte 15 bölgede düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda, Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza atarak bölge birincisi oldu.

Öğrencilerin azmi ve emeğiyle gurur verici bir sonuca ulaştığını belirten yetkililer, yarışmaya katkı sağlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Devlet Hatun MTAL ekibi, 22 Nisan 2025'te İstanbul'da düzenlenecek final yarışmasında bölgesini temsil edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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