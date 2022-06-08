Develi İlçe Protokolü KYK kız yurdu sergisini ziyaret etti - Haberler

Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve diğer kurum amirleriyle birlikte Develi Kredi Kurtlar Kurumu (KYK) kız yurdu öğrencilerinin el emeği göz nuruyla hazırladıkları serginin açılışını yaptı.

Yurtta kaldıkları süre boyunca boş vakitlerini değerlendiren ve sanatsal eserler ortaya koyan öğrencileri ve onlara destek olan yurt yönetimini tebrik eden Başkan Mehmet Cabbar, "Barındıkları yurtta güzel hatıralar bırakan ve kişisel gelişimlerine faydası olan bu kursların düzenlenmesi için Develi Belediyesi olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel