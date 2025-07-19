Develi'de Erciyes Kuşaklama Kanalı Projesi Hızla İlerliyor

Develi'de Erciyes Kuşaklama Kanalı Projesi Hızla İlerliyor
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DSİ tarafından ihalesi yapılan ve Develi ilçesi için hayati önem taşıyan Erciyes Kuşaklama Kanalı Projesi, taşkınlardan korunmayı sağlamak amacıyla hızla devam ediyor. Projeyle ilgili detaylar ve ilerlemeler hakkında bilgi verildi.

DSİ tarafından ihalesi yapılan ve Develi ilçesi için hayati önem arz eden Erciyes Kuşaklama Kanalı Projesi hızla devam ediyor.

Develi ilçesi; Erciyes Dağı Yan Derelerinden, Kalaycık ve Yapraklı Derelerinin oluşturacağı taşkınlardan korumasını amaçlayan projenin toplam uzunluğu 11 bin 500 metre olup, istifli taş tahkimat ve beton ağırlık taşkın koruma kanalı, 8 adet plak köprü, 3 adet karayolu geçişi için menfez yapılacak. Bu kapsamda yaklaşık 500 metre kanal kazısı sonrası istifli taş tahkimatı yapıldı.

Projenin hızlandırılması için ek ödenek tahsisi ve kamulaştırma çalışmalarının da hızlandırılması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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