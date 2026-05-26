Dev Emekli-Sen Burhaniye Şubesi Üyeleri'nden CHP'ye Yönelik İstinaf Kararına Protesto

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Dev Emekli-Sen üyeleri, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun iptali ve partinin genel merkezinin polis marifetiyle tahliyesini protesto etti. Dev Emekli-Sen Burhaniye Şube Başkanı Selma Püskül, "Ülkemizin içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal süreçte CHP'ye yönelik uygulanmak istenen mutlak butlan girişimi demokrasiye, halkın iradesine ve hukuk devletine zarar veren kabul edilemez bir tutumdur" dedi.

Püskül, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde toplanan üyeleri adına basın açıklaması yaptı. Püskül, açıklamasında şunları söyledi:

Bizler, DİSK Devrimci Emekli-Sen Burhaniye Şubesi olarak demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmayı toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak görmekteyiz. Bu nedenle, 6 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız Emekliler Şenliğimizi yaşanan bu sürece duyarsız kalmamak adına ileri bir tarihe erteleme kararı almış bulunuyoruz.

Tüm emeklilerimizin ve halkımızın anlayışına teşekkür ediyor, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA