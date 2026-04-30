Dev boru döşeme gemisi Castorone Boğaz'dan geçti

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş boru döşeme gemilerinden biri olan Castorone, İstanbul Boğazı'ndan güvenli şekilde geçişini tamamladı. Geminin geçişi dron ile görüntülendi.

Toplam uzunluğu 325 metre, genişliği 39 metre olan dev geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen geçişte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Daha önce Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz sahalarında görev alan Castorone'un, Boğaz geçişinin ardından Romanya'ya doğru seyrine devam ettiği öğrenildi. Boğaz trafiği, dev geminin geçişinin tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
