ABD'nin Venezuela Saldırısı Tunceli'de Protesto Edildi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Dersim ve Emek Demokrasi Platformu, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını protesto etti. Açıklamada, "Hiçbir halk, emperyalist planlara boyun eğmek zorunda değildir. Halkların siyasal, ekonomik ve toplumsal tercihleri ancak kendi iradeleriyle şekillenir. Emperyalist müdahaleler bu iradeyi yok saymaktadır. Bugün Venezuela hedef alınmıştır; yarın başka bir ülke hedef alınacaktır" denildi.

Platform üyeleri, "Emperyalist Barbarlık Yenilecek, Ezilen Halklar Kazanacak" yazılı pankart açtılar.

EMEP İl Başkanı Ergin Tekin, platform adına yaptığı açıklamada, "ABD emperyalizmi, yılın ilk günlerinde bir kez daha saldırgan ve yayılmacı yüzünü göstererek Venezuela'ya yönelik açık bir askeri ve siyasi saldırı gerçekleştirmiştir. 'Uyuşturucuyla mücadele' bahanesiyle Karayipler'e donanma yığan, Venezuela'ya ait ticaret gemilerini hedef alan bu saldırının gerçek amacı açıktır: Venezuela'nın petrolüne, doğal kaynaklarına ve halkın iradesine el koymak. Bu saldırı ne anlıktır ne de tesadüfidir.

Hiçbir halk, emperyalist planlara boyun eğmek zorunda değildir. Halkların siyasal, ekonomik ve toplumsal tercihleri ancak kendi iradeleriyle şekillenir. Emperyalist müdahaleler bu iradeyi yok saymaktadır. Bugün Venezuela hedef alınmıştır; yarın başka bir ülke hedef alınacaktır. Venezuela'ya yapılan saldırı, aynı zamanda Türkiye emekçilerine yönelmiş bir saldırıdır. Çünkü emperyalist savaşların bedeli her zaman halklara ödetilmektedir. Türkiye'nin bu saldırganlığa 'sessiz kalması' emperyalist suça ortak olmak anlamına gelir. Emekçilerin görevi, kendi hükümetlerinin bu savaş politikalarına dahil edilmesine karşı durmak ve emperyalizme karşı mücadeleyi büyütmektir. Venezuela halkın kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir bunun mücadelesi de meşrudur. Tüm halkımız emperyalizme karşı birleşmeye, dayanışmayı büyütmeye ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz."