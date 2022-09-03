Dereye düşen işçinin yardımına itfaiye koştu Yerel Haberler Dereye düşen işçinin yardımına itfaiye koştu Demir korkulukları değiştirirken düşen işçiyi dereden itfaiye kurtardı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dere yatağı üzerindeki demir korkulukları değiştiren DSİ işçisi metrelerce yükseklikten dereye düştü. Dereye düşen işçinin yardımına itfaiye koştu Demir korkulukları değiştirirken düşen işçiyi dereden itfaiye kurtardı SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dere yatağı üzerindeki demir korkulukları değiştiren DSİ işçisi metrelerce yükseklikten dereye düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Pazarköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dere yatağındaki demir korkulukları değiştiren DSİ işçisi R.K., dengesini kaybederek dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahalesi dere yatağına merdivenle inen ekipler tarafından yapıldı. Sedyeye alınan yaralı, ekiplerce yukarı çekildi. Ardından ambulansa alınan R.K., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. R.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sakarya İtfaiye Akyazı Yerel Güncel Haberler

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