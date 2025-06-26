Dereköy'de Yağmur ve Şükür Duası Coşkusu

Dereköy'de Yağmur ve Şükür Duası Coşkusu
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Kırklareli'nin Dereköy köyünde düzenlenen yağmur ve şükür duası programına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı ve dua edildi.

Kırklareli'nin Dereköy köyünde yağmur ve şükür duası gerçekleşti.

Kırklareli'ne bağlı Dereköy köyünde yağmur ve şükür duası programı düzenlendi. Muhtarlık tarafından gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Yağmur ve şükür duası köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı, dua edildi.

Yağmur ve şükür duasına katılan herekse teşekkür eden köy muhtarı Remzi Solak üreticiler için yağmurun önemli olduğunu söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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