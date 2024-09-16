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Hakkari'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde gerçekleştirilen Filistin'e destek yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşte yapılan açıklamada, Gazze'deki işgalin sona ermesi ve Filistin'in bağımsızlığı için yapılan eylemin önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, Filistin'deki durum hakkında bilgi verirken, İsrail'in terörizmine dikkat çekerek, uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı.

Derecik İMKB Lisesi önünde başlayan ve Cumhuriyet Caddesi'ne kadar düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gazze'deki işgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için düzenlenen eylemde "Derecik'ten Gazze'ye direnişe bin selam" pankartı açıldı. Kalabalık adına bir açıklama yapan Fuat Yılmaz isimli vatandaş, Flistin'de 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin şehit ve 70 bin yaralı olduğunu belirterek, "100 bin sakat ve 2 milyon evsiz barksız Filistinli kardeşlerimizin dramına dikkat çekmek, onların sesine bir nebze de olsa ses olabilmek, İbrahim Peygamberin atıldığı ateşe su taşıyan karınca misali tarafını belli etmek ve bu vahşete Derecik halkı olarak kayıtsız kalamadığımızı basın açıklaması yoluyla dillendirmek için toplanmış bulunmaktayız. Dünya tarihinin gördüğü en barbar kavim olan Yahudilerin terör örgütü, masum çocukları, suçsuz anaları, garip babaları, hatta dilsiz hayvanları bile katledecek dereceye ulaşmış durumda. Terör örgütü İsrail'in ve katil Netanyahu'nun diktatörlüğü, Hitler'i, Mussolini'yi ve bütün zalimleri geçmiş, kardeşlerimizin kanı ile beslenen bir hal almıştır. Dünyanın dört bir tarafında; Afrika'sından Avrupa'sına, Avustralya'sından Amerika'sına kadar tepki görüyor, hatta kendi halkı tarafından bile protesto edilmekte, vicdanlı ve namuslu insanlar tarafından tepki gösterilmektedir. Terörist İsrail, vahşetine vahşet katmaya devam etmesine rağmen ümmetin gururu Kassam Tugayları ve Filistinliler, binlerce şehit ile süsledikleri şanlı direnişe devam ediyor ve tıpkı şairin dediği gibi 'toparlanın, gitmiyoruz' demekten geri durmuyor. Biz iman ediyoruz ki her Firavun'un sarayında bir Musa yetişir. Katliamcı İsrail ordusuna açıktan ve alenen destek veren Amerika, şu birkaç haftada kendi üniversitelerinde ayaklanan Amerikalı vicdan sahibi öğrenciler ve akademisyenlerle uğraşını sürdürmeye devam ediyor. Kendi halkı tarafından en sert protestolara maruz kalan Katil Netanyahu ve benzerine az rastlanan bu katliama sessiz kalan Avrupa Birliği çok iyi biliyor ki zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar. Zalim İsrail'in sonunun yaklaştığını tarih sahnesi bize elbet gösterecektir" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin hakkari Derecik İsrail Terör Gazze

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