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Dereboğazı'nda devrilen otobüste ilk bilgiye göre yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı

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Dereboğazı'nda devrilen otobüste ilk bilgiye göre yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Dereboğazı'nda devrilen otobüste ilk bilgiye göre yedek şoför öldü, 8 kişi yaralandı
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Isparta-Antalya Dereboğazı yolu Kazak Tünelleri mevkisinde yağış sonrası kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin otobüsün yedek şoförü olduğu belirtildi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta-Antalya Dereboğazı yolu Kazak Tünelleri mevkisinde devrilen otobüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dereboğazı yolu üzerindeki Kazak Tünelleri mevkisinde seyir halindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu ilk bilgilere göre otobüsün yedek şoförü hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kaynak: ANKA
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