Depremzedeler için en özel hediyeler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde engelli öğrenciler, öğretmenleri ve velilerin katkılarıyla asrın felaketi olan depremden etkilenen çocuklar için bileklik ve kolye üreterek moral olmaya çalışıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde engelli öğrenciler, öğretmenleri ve velilerin katkılarıyla asrın felaketi olan depremden etkilenen çocuklar için bileklik ve kolye üreterek moral olmaya çalışıyor.

Ülkeyi yasa boğan asrın felaketinde depremden etkilenen çocuklar için engelli öğrencilerde kolları sıvadı. Bu çerçevede Karasu Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe öğrencileri, öğretmen ile velilerin katkılarıyla afet bölgesindeki çocuklar için kendi elleriyle kolye ve bileklik üreterek moral olmaya çalışıyor. Okul müdürü Furkan Enşici ise engelli öğrenciler tarafından yapılan takıları hem bölgedeki hem de Sakarya'ya gelen öğrencilere hediye ederek acılarını bir nebzede olsa unutturmaya çalışacaklarını söyledi.

"Her zaman onların yanında olacağımızı belirtmek istiyorum"

Karasu Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Furkan Enşici, "Bu süreçte bununla kalmayarak gıda ve kıyafet yardımlarında her zaman taşın altına elimizi koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman onların yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" derken Özel Eğitim Öğretmeni Hilal Türkmen ise "Görsel sanatlar dersimizde bu etkinliğimizi çocuklarımıza yardımlaşma, arkadaşlık, kardeşlik pekiştirmek gayesiyle vermek istedik. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketini çocuklarımıza daha doğal yollarla öğretmek adına bileklik ve kolyeler yaptık. Çocuklarımız; yardımlaşmayı, yardıma ihtiyacı olan insanları mutlu etmeye çalışmayı nasıl öğrenmesi gerekiyorsa o şekilde uygulamalı olarak öğretmeye çalıştık" şeklinde konuştu. - SAKARYA