Depremzede Öğrenciler Adıyaman'da Eğlendi

Deprem bölgesi Adıyaman'da, depremzede öğrenciler düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'a gelen Galatasaray Lisesi öğrencileri, K-12 Konteyner Kentte kurulan Vefa İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenledi. Yaklaşık 1 hafta boyunca sürecek olan etkinliklerde öğrenciler doyasıya eğleniyor. Tango, robotik kodlama, boyama, edebiyat, müzik gibi 9 farklı etkinliklerin düzenlendiği etkinlikte öğrenciler, oldukça mutlu olduklarını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi veren Etkinlik Koordinatörü Kerem Uçar, "Galatasaray Lisesinden 9 farklı kültür ve sanat kulübü olarak 1 hafta geçireceğiz. Burada 9 farklı kulübümüz asrın felaketini yaşamış kardeşlerimizle beraber etkinlik yapıyoruz. Onlara hem moral oluyor, hem de destek veriyoruz. Burada bizim temel amacımız onlara bir şey kazandırmak onlarla beraber bir şeyler yapmak hem eğlenmek hem de depremin yaralarını beraber atlatmak" diye konuştu. - ADIYAMAN