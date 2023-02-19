Depremzede o anları anlattı: "Bina gidiyor, geliyor. Ben kapıyı bulamadım"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde evini kaybeden İbrahim Binici:

"Eşim donmuş, cevap vermiyor"

BURDUR - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde evini kaybederek Burdur'a gelip ve bir eve yerleşen İbrahim Binici, deprem anını şu cümlelerle anlattı: "Bina gidiyor, geliyor. Ben kapıyı bulamadım. Eşime bağırıyorum, eşim donmuş. Cevap vermiyor. Balkonun penceresinden atlamaya çalıştım. O psikolojiyle Allah Allah dedim. Dört katlı bizim oturduğumuz bina. O sırada komşulardan 'Kaçın deprem oluyor' diye kapılara vuran oldu."

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından bir çok depremzede evleri yıkıldığı için farklı şehirlere gitmek zorunda kaldı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depreme yakalanan ve Burdur'un Bucak ilçesinde bir eve yerleşen İbrahim Binici deprem anında yaşadıklarını anlattı. Binici, "Çok zor şartlarda geldik. Şimdi saat 04.20 gibi oldu. Bina gidiyor, geliyor. Ben kapıyı bulamadım. Eşime bağırıyorum, eşim donmuş. Cevap vermiyor. Balkonun penceresinden atlamaya çalıştım. O psikolojiyle Allah Allah dedim. Dört katlı bizim oturduğumuz bina. O sırada komşulardan "Kaçın deprem oluyor" diye kapılara vuran oldu. Biz kapıya çıktık. Kar, fırtına, ayakkabı ayakta yok, üstümüzde pijama var. Saat 08.00'a kadar dışarıda ateş yaktık onun başında bekledik. Sonra teyzemin evine gittik" dedi.

"Biz bu binanın altında kalsak 25 kişi birden kalacağız"

Teyzesinin evinin iki katlı ahşap bir bina olduğunu ve içerde 25 kişiden fazla olduklarını söyleyen Binici, " Evin içindeyken şöyle düşündük; 'Biz bu binanın altında kalsak 25 kişi birden kalacağız.' Ben namaza gittiğim zaman ikinci deprem oldu. Onların hepsi torunlar falan yalın ayak baş açık karın üstüne çıkmışlar ama ben çok korktum. Çarşıdaydım. "Eyvah!" dedim. Çünkü teyzemlerin hepsi de oradalar. Vardım ki karın üstündeler. Başı açık yalın ayak dinleniyorlar. Allah'a şükürler ettim" sözlerine yer verdi.

"Çok fazla kaybımız oldu"

Depremde birçok yakınını kaybettiğini belirten Binici; "Bu arada teyzemin evi yan yatmış, birden çökmemiş. Patlamış her tarafı ama bizden can kaybı olmadı. Fakat eşimin kız kardeşi, eşimin kız kardeşinin çocukları, arkadaşlarım… Maraş'ta çok kaybımız oldu, Göksun'da da oldu. Komşunun çocuğu benim yaşımda. Ben daha buraya gelmemiştim, Göksun'daydım. Yani o anı nasıl anlatayım? Üç katlı bina çökmüş altında kalmışlar. Adam torununu korumak için üzerine siper olmuş. Eşini ben enkaza varmadan çıkarmışlar, o da hastanede vefat etmiş. Gelini ölmüş, 25 yaşında gencecik. Onlara ben yardım ettim, enkazdan çıkardım ikinci deprem olduktan sonra. Bu arada dayımı da çıkardık enkaz altından. Dayımın kızının görümcesi öldü dayım yaralı, dayımın kızı yaralı. 2 katlı bina benim boyum kadar kalmış "açıklamasına yer verdi.

"Artık bu yörüklerin benim başımın üzerinde yeri var"

Kendilerine yardımcı olan Burdur halkı için "Bu yörüklerin benim ömrüm boyunca başımın üstünde yeri var" diyerek onlara duyduğu minneti dile getiren İbrahim Binici; "Şimdi kendimizi toparladık. Burdur Bucak'a geldik. Sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Saat 07.00'da yola çıktık biz. Kar, fırtına içindeydi Kayseri yolu, çok kötüydü. Göksun'dan Kayseri'ye kendi arabamızla saat 1'de gelebildik. Aslında Kayseri Göksun yolu iki saat. İşte hesabını siz yapın. Kayseri'den otobüse binip Antalya'ya geldik. Antalya'da sağ olsun bizim bir Uğurlu Köyü muhtarı var, adı İbrahim. O bizi Antalya da karşıladı. Burdur'un Bucak İlçesine bağlı Kızılkaya beldesine getirdi. Ev buldu bize ihtiyaçlarımızı karşıladı. Kızılkaya Belediye Başkanı yardımcı oldu. Bucak'taki toplama merkezindeki arkadaşlar yardımcı oldu" dedi.

"Devletimizden inşaatlarda hile yapan müteahhitlerin tespit edilip cezalandırılmasını istiyorum."

Depremde bir çok binanın yıkılmasına şahit olan Binici, "Ama öyle binalar var ki dimdik duruyor. Demek ki hile yapmamış adam. Erzin'de hiçbir bina yıkılmamış. Kendi akrabalarına bile iltimas göstermemiş belediye başkanı. Şunu söylemek istiyorum. Müteahhitler suçluysa kardeşim gün yüzü görmesin, devletimiz en ağır cezayı versin.2 yıllık bina yıkılmış. Allah bu hayırseverlere, devletimize, milletimize yardım etsin" ifadelerini kullandı.