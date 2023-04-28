Depremzede minikler ilk kez ebru yaptı

Yaşanan deprem afeti sonrasında Hatay ve Gaziantep'den Menteşeye gelen ve Şehit Yarbay Alim Yılmaz Anaokulunda öğrenim gören 13 çocuk ebru yaptılar.

İlk kez ebru sanatıyla tanışan minikler, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde Menteşe Belediyesi Ebru Sanatçısı Yavuz Merih Ulubay'ın yönlendirmesi ile ebru yaptılar. Minikler ebru atölyesinde farklı renkleri karıştırarak yeteneklerini sergilediler.

Menteşeye gelen depremzedeler için pek çok çalışma yaptıklarını kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşemize gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında pek çok çalışma yürütüyoruz. Bugün de depremzede miniklerimiz ilk kez ebru sanatıyla tanıştılar. Becerilerini kullanarak ebru yaptılar ve eğlenceli vakit geçirdiler" dedi. - MUĞLA