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Depremzede Kadının Yaptığı Tablolar Geçim Kaynağı Oldu

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Kahramanmaraş'ta depremzede bir kadının konteyner kentte yaptığı tablolar hem geçim kaynağı oldu hem de moral ve motivasyon sağladı.

Kahramanmaraş'ta depremzede bir kadının konteyner kentte yaptığı tablolar geçim kaynağı oldu.

Türkoğlu ilçesi Lojistik Konteyner Merkezinde yaşayan 3 çocuk annesi 59 yaşındaki Fatma Kırtürk'ün yaptığı tablolar hem geçim kaynağı oldu hem de moral ve motivasyon oldu.

Kırtürk,"Depremde evimiz yıkıldı. 3 ay çadırda kaldık. Daha sonra konteynere geldik. Burada kendimize bir uğraş olaraktan, tablolar yapıyorum. ve bu bana çok iyi geldi. Daha önce sıkılıyorduk. Hep depremi düşünüyorduk. Bunlarla uğraştığımız için depremi birazcık da olsa unutuyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Tablolar yaparak stres attığını anlatan Kırtürk, "Esmaül Hüsna, Vav, kaplumbağa terbiyecisi ve daha farklı tablolar var. Kaplumbağa terbiyecisini bir hafta içinde yaptım. Diğerlerini size 3 ve 4 gün arasında değişiyor. Büyüklüğüne göre gün sayısı değişiyor. Fiyat olarak ise yaptığım tablolar arasındaki kaplumbağa terbiyesicine 5 bin TL fiyat biçtim. Diğerlerini ise 2 bin 500 - 3 bin TL arasında değişiyor. Evde oturan kadınlar kendilerine bir uğraş bulabilirler. Uğraşlar sayesinde biraz da olsa stresimizi atıyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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