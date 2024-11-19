Depremzede Çocuklara Sevgiyle Eğlence Taşıyan Seyyar Atlı Karınca

Osmaniye'de seyyar atlı karıncayla depremzede çocukları eğlendiren İbrahim Halil Cumak, hem ekmek parası kazanıyor hem de çocukların sevincine ve coşkusuna ortak oluyor.

Osmaniye'de yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Halil Cumak, Şanlıurfa'da gördüğü seyyar atlı karıncayı memleketine getirdi. Sokak sokak gezerek depremzede çocukları eğlendiren Cumak, hem ekmek parasını kazanıyor hem de çocukların coşkusuna ortak oluyor. Tekerlekli bir tabla üzerine kurgulanan atlı karınca ile sokaklarda gezen Cumak, çocukların kahkahalarıyla geleneksel eğlenceyi sokaklara taşıyor. Çocuklar, seyyar atlı karınca sayesinde unutulmaz anlar yaşarken aileler de çocuklarının mutluluğunu izlemekten keyif alıyor.

Oyuncağı Şanlıurfa'da ilk gördüğünde çocukluğunun aklına geldiğini söyleyen İbrahim Halil Cumak, "Ben 8 buçuk sene iplik fabrikasında çalıştım, kolumda hafif yırtık olduğu için fabrikalarda çalışamıyorum. O yüzden böyle bir iş aklıma geldi. Çocukluğumuzda bu oyuncaklar mahallemize gelirdi ama imkanlarımızdan dolayı bir türlü binemezdik. Şanlıurfa'ya gittiğimde bu oyuncağı gördüm çocukluğum aklıma geldi. Osmaniye'ye getirdim buradaki çocuklarda bu oyuncağa binsin diye. Sokak aralarında çocuklar beni gördüğü zaman mutlu oluyorlar peşimden koşuyorlar binmek istiyorlar bende onları bindiriyorum. Düğünlere, sünnetlere gidiyorum fiyatı da uygun tutuyorum genelde herkes binsin diye. Bu işte hem çocukları mutlu ediyorum hem de para kazanıyorum" dedi.

Seyyar atlı karıncaya binen çocuklar keyifli anlar yaşadıklarını ve mutlu olduklarını söylediler. - OSMANİYE