Kırıkkale'de Kahramanmaraş depremleri için anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Kırıkkale'de anma programı düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) ilk depremin yaşandığı saat 04.17'de düzenlenen programda, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem ile ilgili yaptığı açıklamalarının da olduğu video izlendi.

Vali Mehmet Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki büyük depremin 11 ili etkilediğini belirterek, 53 bin kişinin de hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"7'den 77'ye tek yürek olmayı tüm dünyaya gösterdik"

Türkiye'nin tek yürek olduğunu ifade eden Vali Makas, "Allah hepsini gani gani rahmet eylesin. Bizler şuna inanıyoruz; hepsi birer şehittir. Beklemediği bir anda gecenin bir yarısında canlarını şehadete teslim etmişlerdir. Ancak asrın bu felaketinde bu yüce Türk milleti, 7'den 77'ye bir ve beraber olmanın ve tek yürek olmayı tüm dünyaya göstermiştir. 86 milyon tek yürek oldu ve yaraları hep beraber sarmıştır. Türkiye'de 650 bin kamu görevlisi bu felaketle mücadele etti, başta İçişleri Bakanlığımız, AFAD, emniyet, jandarma ve sivil personelimiz" dedi.

"Fransız gazeteci de diyor ki; 'Türklerin tırları sanki frenleri patlamış gibi iş makinası taşıyor.'"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in deprem bölgesinde ifade ettiği sözleri hatırlatan Vali Makas, "Dönemin Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın bir açıklaması vardı, ben hiç unutmuyorum. NATO Genel Sekreteri geliyor bölgeyi helikopterle gezdiriyorlar. NATO Genel Sekreterinin dediği bir söz var: 'Ancak Türk milleti bu felaketin altından kalkabilir' diyor. 'Başka bir ülkede bu birlikteliği görme imkanımız yok' diye, NATO Genel Sekreterinin dönemin Milli Savunma Bakanına beyanı var. Fransız bir gazetecinin bir sözü var: O gazeteci de diyor ki; 'Türklerin tırları sanki frenleri patlamış gibi iş makinası taşıyor.'" diye konuştu.

Anma programına, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve kurum müdürleri katıldı. - KIRIKKALE