Depremin Etkisiyle, Büyük Bir Kaya Evinin Duvarını Yıktı, Evinin İçine Kadar Girdi… Osmaniyeli Depremzede: "Kaya Geldiğinden Beri Evimize Giremiyoruz"

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde, depremin etkisiyle tepeden yuvarlanan bir büyük bir kaya parçası, yuvarlanarak Ayşe Çamur’un oturduğu evin duvarını ve çatısının bir bölümünü yıktı. Kaya parçası evin içine kadar girdi. Çamur, “Böyle perişan halde böyle oturuyoruz işte hepimiz. Kırıldı, aktı öte beri eşya bir şey kalmadı. Kaya geldiğinden beri evimize giremiyoruz. Kaymakam çadır verdi çadırda kalıyoruz. Gündüz karnımız doyurup geri kaçıyoruz çadıra. Evimize giremiyoruz korkumuzdan yine gelebilir kaya diye. Sallantı olduğunda kaçıyoruz evden” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, depremin etkisiyle tepeden yuvarlanan bir büyük bir kaya parçası, yuvarlanarak Ayşe Çamur'un oturduğu evin duvarını ve çatısının bir bölümünü yıktı. Kaya parçası evin içine kadar girdi. Çamur, "Böyle perişan halde böyle oturuyoruz işte hepimiz. Kırıldı, aktı öte beri eşya bir şey kalmadı. Kaya geldiğinden beri evimize giremiyoruz. Kaymakam çadır verdi çadırda kalıyoruz. Gündüz karnımız doyurup geri kaçıyoruz çadıra. Evimize giremiyoruz korkumuzdan yine gelebilir kaya diye. Sallantı olduğunda kaçıyoruz evden" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde 8 hanede oturan depremzedeler dağdan kopan kaya parçalarından dolayı endişe içerisinde bekliyor. Kahramanmaraş depremlerinde evine büyük bir kaya parçası düşen Ayşe Çamur evlerine giremediğini çadırda kaldıklarını ifade etti.

"EVİMİZE GİREMİYORUZ"

Ayşe Çamur şöyle konuştu:

"Yatıyordum uykumun arasında bir sallantı oldu. Ben hemen kalktım öbür odada oğlum yatıyordu, oğlumun yanına koştum, o arada öteki oğlumun yanına koştum. Oraya varmamda ikinci kaya gelmiş, sallanınca kaya gelmiş. Bağırarak ayak yalın komşulara kadar kaçtık biz küçük çocukları hep topladım oraya kadar gittik. Oğlumun yanımda evi var onunla hep ayak yalın böyle geldik sabah geldik ki evimin içi böyle olmuş, bu halde. Böyle perişan halde böyle oturuyoruz işte hepimiz. Kırıldı, aktı öte beri eşya bir şey kalmadı. Kaya geldiğinden beri evimize giremiyoruz. Kaymakam çadır verdi çadırda kalıyoruz. Gündüz karnımız doyurup geri kaçıyoruz çadıra. Evimize giremiyoruz korkumuzdan yine gelebilir kaya diye. Sallantı olduğunda kaçıyoruz evden."

"NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ"

Depremde evlerine dev bir kaya parçası girdiğini anlatan Savaş Çamur

Deprem günü işte ilk deprem olduktan sonra biz dışarıya çıktık. Sonra ben tekrardan deprem durdu eşyamı almak için içeriye girdim orda bir ses geldi biz kaçtık. Kaçtığımız anda zaten bir gümbürtüyle evin içine taş girmiş. Taşın girdiğine zaten o an kaçtığımız için sabah gördük. Kayanın büyüklüğü 2 metreye 1,5 metre eninde koca kaya. Evin durumu berbat. Evin öbür odada yatak odasında annem yatıyordu zaten onun üstüne briketler falan hep dağılmış. Allahtan içeride yoktuk olsaydık aynı şekilde mahvolacaktık. Korktuğumuzdan beri evde duramıyoruz zaten evde bir eşyamız olmadığı için sadece bir yemek yemeye gelebiliyoruz. Çok kötü bir durumdayız ne olacağını bizde bilmiyoruz."

TAŞLAR VIZIR VIZIR GELİYOR

Başka bir depremzede Elif Çamur, "İki tane çocuğum var arabada yatıyoruz. Uyku uyuyamıyoruz. Taşlar vızır vızır geliyor yukarılardan. Çok rezil oluyoruz arabanın içinde, yağmurda yaşta" dedi.

Hayati tehlikesi olduğunu belirten Ahmet Alasırt, "6 Şubat Maraş depreminden itibaren dağdan boşanan kayalar yola düştü ve canımızı zor kurtardık. Biz bir çözüm istiyoruz. Hayati tehlikemiz devam ediyor. Depremler sürekli oluyor. Ne zaman bitecek nasıl olacak bilmiyorum. Devletimiz bize bir yer gösterirse, bir yaşam alanı gösterirse burayı terk edip buradan taşınmak istiyoruz. Şu an korkuyoruz, uyku uyamıyoruz, 1 aydan beri uykusuz sabahlıyoruz öyle, deprem oldu, olacak, kaya geldi diye. Evde kalıyoruz evde hasar yok ama kaya tehlikesi var çok korkuyoruz" diye konuştu.

Bir başka depremzede Recep Alasırt ise, "Ev oğlumun evi, dağdan taş düştü, koyunluğa düştü 6 tane koyun öldürdü, kendi evi terk etti şimdi Mehmetli'ye yerleşti" dedi.