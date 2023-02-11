Depremden Etkilenen Osmaniyeli Vatandaş: "Terk Edeceğim Memleketi"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Osmaniye'de vatandaşlar, kenti terk etmeye başladı. Evi zarar gören, kullanılabilir eşyalarını taşıyan Mustafa Gökkaya, "Evimiz ağır hasarlı. Boş bir ev buldum, kısmetse Dörtyol'a taşıyacağım eşyalarımı. Ondan sonra terk edeceğim memleketi" dedi.

Osmaniye'de depremin ardından imkanı olan vatandaşlar şehri terk ederek yakınlarının bulunduğu yerlere gitmeye başlarken bazı depremzedeler ise kurtardıkları eşyalarını evlerinden çıkartarak güvenli yerlere gidiyor.

"BOŞ EV BULDUM, TAŞINACAĞIM"

Depremde zarar gören evinden hasar görmeyen kullanılabilir eşyalarını taşıyan Mustafa Gökkaya şöyle konuştu:

"Allah kimsenin başına vermesin. Evimizdeki eşyaları kurtarabildiğimiz kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Evimiz ağır hasarlı. Boş bir ev buldum. Kısmetse Dörtyol'a taşıyacağım eşyalarımı. Ondan sonra Osmaniye'yi terk edeceğim memleketi. Çocuklarımın yanına gideceğim. Kayseri'ye bir ev bulabilirsem orada kalacağım. Burada organizede çalışıyordum. İşi bırakmak zorundayım mecburen. Ne yapacağım? Emekli aylığıyla geçinmek zorunda kalacağız. Yapacak bir şey yok. Allah kimsenin başına vermesin. Çok kötüydü. Biz ilk sarsıntıda aşağıya indik. İkincide bu yandaki bina çöktü zaten bizim. O da eve zarar verdi ayriyeten büyük bir hasar verdi."

"YÜZDE ELLİ MAZOT PARASINA GİDİYORUZ"

Taşıma işi yapan Nuri Yıldırım ise şunları söyledi:

"Öncelikle Osmaniye'ye çok geçmiş olsun. Bu vahim olayı Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Şu anda ev sahiplerinin mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz. Elemanlarımızı yıkılmış ve hasarı binalar içine sokmuyoruz. Ev sahipleri elemanları kendileri alıp sadece taşımasında yardımcı oluyoruz. Bugün için taşımamıza gereken piyasa değerlerinde 5 bin 500 lira, 6 bin lira olması gerekirken bugün asansörleri bin liraya kuruyoruz. Bin lira üzerinden taşıma yapıldığı şehirlere de daha da makul ölçüde gidebildiği şekilde onu ayarlamaya çalışıyoruz, mazot parasına. Yüzde elli mazot parasına gidiyoruz. Şimdi mazotun fiyatı belli, yakıt fiyatı belli, maliyetler belli olduğu için artı bir para kazanma şansımız yok. Bugün birlik, beraberlik günü. İnşallah yardımcı olabilirsek ne mutlu bize."