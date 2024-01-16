Depremde yıkılan evi 5 yıldır yapılmayan kadın isyan etti

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2019 yılında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde iki katlı evi yıkılan Hafize Çetinkaya'nın kızı Fatma Apaydın, hak sahibi olmasına rağmen 5 yıldır annesinin evinin yapılmamasına tepki gösterdi. Apaydın, " Afad'a ne zaman gitsek, 'evimize ne zaman başlanılacak, ne zaman bitecek' diye sorduğumuzda bize, 'ihaleye girecek bekleyin' diyorlar. Böyle diye diye tam 5 sene geçti" dedi.

Sivrice merkezli Elazığ'da 2019 yılında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Sivrice'ye bağlı Dereboyu köyünde Hafize Çetinkaya'nın iki katlı evi yıkıldı. Deprem sonrasında yıkılan evinden dolayı hak sahibi olan kanser hastası Çetinkaya'nın aradan geçen beş yıla rağmen evi yapılmadı.

5 YILDIR İHALE YAPILMAMIŞ

Hafize Çetinkaya'nın kızı Fatma Apaydın yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"2019 yılında 5.2 büyüklüğündeki depremde 2 katlı evimiz yıkıldı. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen annemin evi halen yapılmadı. AFAD'a ne zaman gitsek, 'evimize ne zaman başlanılacak, ne zaman bitecek' diye sorduğumuzda bize 'ihaleye girecek bekleyin' diyorlar. Böyle diye diye tam 5 sene geçti. Bize net bir cevap vermiyorlar. 6 Şubat'ta karşı köyde yıkılan evler neredeyse bitmek üzere ama bizim köydeki eve daha başlamadılar bile. Annem bu konuda mağdur. Evi olmadığından dolayı bizim yanımızda İstanbul'da kalıyor ama annem kendi köyünde ve kendi evinde yaşamak istiyor. O yüzden bu kalabalık şehri tercih etmiyor. AFAD'a tekrar tekrar gittik ama yetkililer bize net bir cevap vermiyorlar. Daha doğrusu yetkili bulamıyoruz. Herkes diyor ki 'bekleyeceksiniz'. Biz köyde yıkılan evimizin karşılığında şehirde bir ev istedik. Dedik madem köyde olmuyor, şehirde olsun. Ondan da bir ses çıkmadı. Halen beklemekteyiz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Annemin evinin bir an önce yapılmasını istiyorum."