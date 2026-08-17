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Düzce'de Deprem Şehitleri İçin Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

Düzce'de Deprem Şehitleri İçin Kur'an-ı Kerim Ziyafeti
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Düzce İl Müftülüğü, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Büyük Camii'de Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Programı düzenledi. İl Müftü Vekili Mustafa Yeşilorman, deprem gerçeğine dikkat çekerek yapılaşmada kurallara uyulmasının önemini vurguladı ve benzer acıların yaşanmaması temennisinde bulundu. Program, yapılan dua ile sona erdi.

Düzce İl Müftülüğü tarafından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin ruhlarına ithafen Büyük Camii'de "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Programı" düzenlendi.

Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve ilahi-kaside dinletisiyle başladı. Program, İl Müftü Vekili Mustafa Yeşilorman'ın sohbetiyle devam etti. Deprem gerçeğine dikkat çeken Yeşilorman, Marmara, Düzce, Kahramanmaraş ve diğer deprem felaketlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Yeşilorman, benzer acıların yeniden yaşanmaması için yapılaşmada kurallara uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Yeşilorman, "Tekrar böyle acılar yaşamamak için bizler kurallara uyarak evler ve yapılar inşa etmemiz gerekiyor. Eğer deprem gerçeğini unutur ya da ihmal edersek bunun sonucunda mal ya da can kayıplarındaki vebalimiz olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

Program, İl Müftü Vekili Mustafa Yeşilorman'ın yaptığı dua ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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