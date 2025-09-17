Depremde hayatını kaybeden torunları adına konferans salonu açtı

Yazar Meral Arar Bulut, 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'da vefat eden torunları hatırasına konferans salonu açtı.

Adıyaman'da, depremde hayatını kaybeden damadı Aydın Darbaş ile torunları Ayşe İrem ve Muhammed Kerem'in aziz hatıralarını yaşatmak isteyen Yazar Meral Arar Bulut, okula konferans salonu açtı.

Yazar Meral Arar Bulut'un öncülüğünde, Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu'na Konferans Salonu açılışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl ise yine Bulut tarafından Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'na kütüphane kazandırılmıştı.

Konferans salonu açılışında konuşan Meral Arar Bulut, "Depremde kaybettiğimiz damadım Aydın Darbaş ile torunlarım Ayşe İrem ve Muhammed Kerem'in hatırasını yaşatmak için geçen yıl Şehit Furkan Fazıl İmam Hatip Ortaokulu'na bir kütüphane açmıştık. Bu yıl da Cumhuriyet İlkokulu'na onların isimlerini yaşatacak konferans salonunu hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Her iki mekan da hem bizler için bir anı, hem de gelecek nesiller için bir ilham kaynağı olacak" diye konuştu.