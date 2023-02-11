Depremde hayatını kaybeden öğretmen dualarla toprağa verildi Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay Samandağ'da hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Furkan Dündar'ın cenazesi, Bigadiç Kırsal Kargın Mahallesinde toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay Samandağ'da hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Furkan Dündar'ın cenazesi, Bigadiç Kırsal Kargın Mahallesinde toprağa verildi. Hatay Samandağ'da depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren öğretmen Furkan Dündar, gözyaşları, tekbirler ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı .Baba Mehmet Dündar ve ailesi ayakta durmakta zorlandı. Kargın Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Cumhuriyet Savcısı Kürşat Türk, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz, İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz İlçe Halk Eğitim Müdürü Recep Saylak, İlçe Tarım Müdürü Tezcan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Öğretmenler, siyasi parti temsilcileri, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Geçtiğimiz yıl yeni atanan ve 1 yıllık öğretmen Furkan Dündar Bigadiç'te 15 günlük ara tatilini geçirmek üzere ilçesine gelmişti. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Samandağ Bigadiç Hatay Yerel Haberler

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