Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremde hayatını kaybeden öğretmen dualarla toprağa verildi

Yerel Haberler

Depremde hayatını kaybeden öğretmen dualarla toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay Samandağ'da hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Furkan Dündar'ın cenazesi, Bigadiç Kırsal Kargın Mahallesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay Samandağ'da hayatını kaybeden 25 yaşındaki öğretmen Furkan Dündar'ın cenazesi, Bigadiç Kırsal Kargın Mahallesinde toprağa verildi.

Hatay Samandağ'da depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren öğretmen Furkan Dündar, gözyaşları, tekbirler ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı .Baba Mehmet Dündar ve ailesi ayakta durmakta zorlandı.

Kargın Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiç Cumhuriyet Savcısı Kürşat Türk, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz, İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz İlçe Halk Eğitim Müdürü Recep Saylak, İlçe Tarım Müdürü Tezcan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Öğretmenler, siyasi parti temsilcileri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Geçtiğimiz yıl yeni atanan ve 1 yıllık öğretmen Furkan Dündar Bigadiç'te 15 günlük ara tatilini geçirmek üzere ilçesine gelmişti. - BALIKESİR

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Samandağ Bigadiç Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title