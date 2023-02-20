Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı: Bana bir şey olursa hepsi annemindir

Hatay'da depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in enkaz altından vasiyeti çıktı. Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu. Ancak genç kadının annesinin de depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayşegül Çin ve annesi Meryem Çin, Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki Süleyman Mutlu Apartmanı'nda birlikte yaşıyordu. Ayşegül ve annesi 14 gün önce meydana gelen depremde yaşadıkları evin yıkılmasıyla hayatlarını kaybetti. Depremin ilk gününden itibaren yıkılan binada çalışma yapan İstanbul Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri, enkaz altında buldukları Ayşegül Çin'e ait altınları, kardeşi Hüseyin Çin'e teslim etti.

"BANA BİR ŞEY OLURSA BUNLAR ANNEMİNDİR"

Bekar olduğu öğrenilen Ayşegül Çin'in, altınların bulunduğu çantanın içine sanki öleceğini bilircesine bir de vasiyet notu bıraktığı görüldü. Ayşegül Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.

"ABİMİN ÇOCUKLARINA VERECEĞİM"

Altınları ve bir miktar dövizi, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinden teslim alan kardeş Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kastederek, "Bu dünyaya ait değillerdi, altınlar abimin çocuklarına gidecek" dedi.