Depremde evi yıkılan yaşlı kadın yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı: "Komşularımız kurtardı"

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ila 7.6 büyüklüklerindeki depremde evi yıkılan 63 yaşındaki Rabia teyze o anları gözyaşları içerisinde anlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ila Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Akçadağ ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 100'e yakın kişinin yaralandığı ilçede Doğu Mahallesi Muhacirovası mezrasında ise 35 ev ile birlikte çok sayıda ağıl yıkıldı.

"Komşularımız kurtardı bizi"

İkinci depremde evlerinin yıkıldığını aktaran Rabia Cengiz yaşadıklarını göz yaşları ile anlattı," Sabaha karşı meydana gelen depremde kaçarak komşuya gittik daha sonra eve döndük. Sobayı yaktım abdest aldım namaza başlamadan deprem oldu. Çocuklar içeride kaldı, komşularımız bizi evden çıkardı. Evlerimizle birlikte ağıllarımız da yıkıldı" diye konuştu