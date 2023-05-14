Osmaniye'de depremde kaybolan kimliğini çıkaran 85 yaşındaki kadın sandığa koştu

Osmaniyeli 85 yaşındaki depremzede Zahide Tülü, depremde kendisiyle birlikte göçük altında kalan kimliğini yeniden çıkartarak oy kullandı. Tülü, "Kimliğe gittik zor bulduk fotoğrafçıyı. Ondan da çektirdik gidiyoruz şimdi, Allah her şeyin hayırlısını versin." dedi.

Osmaniye'de 85 yaşındaki Zahide Tülü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde enkaz altında kaldı. Enkazdan sağ çıkarılan yaşlı kadın kimliğini de kaybetti.

YENİDEN KİMLİK ÇIKARIP OY KULLANDI

Yaşlı kadın için yeniden kimlik çıkarıldı. Osmaniye Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'na çocuklarıyla gelen yaşlı depremzede kadın, tekerlekli sandalyeye bindirilerek asansör yardımıyla oy kullanacağı sandığa giderek çocuklarının yardımıyla oy kullandı.

"KEMİKLERİM KIRILMIŞ YAŞIYORUZ ÇOK ŞÜKÜR"

85 yaşındaki depremzede Zahide Tülü, "Göçük altında kaldım çocuklar çıkarttı. Kemiklerim kırılmış yaşıyoruz çok şükür. Kimliğe gittik zor bulduk fotoğrafçıyı. Ondan da çektirdik gidiyoruz şimdi, Allah her şeyin hayırlısını versin" dedi.