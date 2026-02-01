Haberler

Aile fotoğrafından geriye tek kalan Alye'nin doğum gününde babaannesi gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme:
Hatay'da depremde ailesini kaybeden Alye Dağlı'nın 4. yaş gününde, babaannesi gözyaşları içinde 'Keşke annesi ve babası burada olsaydı' dedi. Deprem felaketinin yarattığı acı, doğum gününde hissedildi.

Hatay'da depremde ailesini kaybeden ve enkazdan 9'uncu günde kurtulan Alye Dağlı'nın 4'üncü yaş gününde torununa hem anne hem de baba olan babaannesi gözyaşına boğuldu. Aile fotoğrafından geriye yalnız başına kalan Alye'nin doğum gününde "Keşke annesi ve babası bugün olsaydı, kardeşleri olsaydı" diyen babaanne yürekleri burktu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yakalanan Aliye Dağlı'nın çocukları; Emel Dinç, Rıfat Dağlı ve Medine Çınar enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Depremde 3 evladını kaybeden Dağlı'ya oğlu Rıfat'tan enkazdan 9'uncu günde kurtulan Alye emanet kaldı. Depremde; annesini, babasını ve 2 kardeşini kaybeden Alye, asrın felaketinden bu yana babaannesi Aliye Dağlı ve dedesiyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Depremi yaşadığında henüz 1 yaşında olan Alye, 4'üncü yaş gününü hayırsever Çilem Artan ve kendisine şefkatle bakan babaannesiyle birlikte kutladı. Artan'ın hediyeleriyle yüzü gülen Alye'nin mutlu gününde babaannesi burukluk içerisinde gözyaşlarına boğuldu. Aile fotoğrafından geriye yalnız başına kalan Alye'nin doğum gününde hüngür hüngür ağlayan babaanne Dağlı, yürekleri burktu.

"Babannemiz bizi çok duygulandırdı, ağlaması içimizi daha da acıttı"

Alye'nin yüzünü gülümsetebilmek için doğum günü kutlaması yaptığını ifade eden Çilem Artan, "Buruk ve acı dolu duygular içerisindeyiz. Babannemiz bizi çok duygulandırdı, ağlaması içimizi daha da acıttı. Alye'yi gülümsetebilmek mutlu ve umutlu geldik buraya ama 6 Şubat'a sayılı günler kala ister istemez babaannemiz tekrar o acıları yaşadı. Kolay değil, rabbim kimseye yaşatmasın. Biz Alye'yi hiç unutmayacağız ve yanında olacağız inşallah" dedi.

"Sevinçliyim ama yüreğim yaralı, çok zor"

Alye'nin doğum gününde yüreğinin yaralı olduğunu ifade eden Aliye Dağlı, "Keşke annesi ve babası bugün olsaydı, kardeşleri olsaydı. Sevinçliyim ama yüreğim yaralı, çok zor. Hayırlısıyla büyüsün, bir şey istemiyorum" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

