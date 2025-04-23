Deprem Sonrası Berber Dükkanının Bahçesinde Tıraş Yaptı
İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir berber, dükkanının bahçesinde müşterisini tıraş ederek ilginç bir görüntü sergiledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İstanbul'da yaşanan deprem sonrası bir berber, tıraşı dükkanının bahçesinde yaptı.
İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, insanlar sokak ve bahçelere akın etti. Şehirde berberlik yapan bir kişi de sandalyeyi dükkanının bahçesine kurarak, müşterisini tıraş etti. Bu ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel