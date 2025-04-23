Deprem Sonrası Berber Dükkanının Bahçesinde Tıraş Yaptı

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası bir berber, tıraşı dükkanının bahçesinde yaptı.

İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, insanlar sokak ve bahçelere akın etti. Şehirde berberlik yapan bir kişi de sandalyeyi dükkanının bahçesine kurarak, müşterisini tıraş etti. Bu ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL