Deprem şehidi astsubay dualarla yad edildi

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde nöbet tutarken enkaz altında kalarak şehit olan Afyonkarahisarlı Astsubay Necdet Berke şahadetinin ölüm yıldönümünde dualarla yad edildi.

Berke, 1999 yılında meydana gelen büyük Marmara depreminde Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki askeri üstte nöbet tutarken yıkılan binada enkaz altında kalarak şehit oldu. 27 yaşında görev şehidi olan Berke şahadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların okunduğu anma törenine Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teoman Kaya, Bolvadin İlçe Karakol Komutanı İbrahim Ergül ve Berke ailesinin üyeleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR