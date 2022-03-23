Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı

SAKARYA (İHA) - Denizli-Bozkurt depreminde ağır hasar gören ve hak sahibi olan 55 afetzede için Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları teslim edilmek için gün sayıyor.

Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, konutları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve TOKİ işbirliği ile yapılan deprem konutları ile afetzedeler konforlu, güzel ve sıcak yuvalarına kavuşacak.

Konutlar kısa bir süre içerisinde hak sahiplerine teslim edileceği, diğer köylerde de 73 adet konutun yapımına devam edildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR