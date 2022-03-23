Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı

Denizli-Bozkurt depreminde ağır hasar gören ve hak sahibi olan 55 afetzede için Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları teslim edilmek için gün sayıyor.

SAKARYA (İHA) - Denizli-Bozkurt depreminde ağır hasar gören ve hak sahibi olan 55 afetzede için Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları teslim edilmek için gün sayıyor.

Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, konutları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve TOKİ işbirliği ile yapılan deprem konutları ile afetzedeler konforlu, güzel ve sıcak yuvalarına kavuşacak.

Konutlar kısa bir süre içerisinde hak sahiplerine teslim edileceği, diğer köylerde de 73 adet konutun yapımına devam edildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı

Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli Bozkurt, Karahisar, Sakarya, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title