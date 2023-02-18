Deprem bölgesine yardım için gitti acı haberi geldi

Deprem bölgesine yardım malzemeleri götüren 22 yaşındaki İshak Parlak, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Van'ın Gevaş ilçesinde ikamet eden İshak Parlak, 6 arkadaşıyla birlikte Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya'ya yardım götürdü. Malatya'daki depremzedelere yardımlarını ulaştıran Parlak ve arkadaşları, buradan İstanbul'a doğru yola çıktı. Kayseri-Yeşilhisar mevkiinde araçlarının bozulması nedeniyle yol kenarında park halinde olan Parlak ve arkadaşları, bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ersin Çılgın kazadan 2 gün sonra, İshak Parlak'ta dün yaşama gözlerini yumdu. İshak Parlak'ın ölüm haberi tüm ailesini gözyaşlarına boğarken, cenazenin bugün Van'a getirileceği ifade edildi. - VAN