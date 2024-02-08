Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenecek olan Deprem Bölgesi Zirvesi'nde 'Deprem ve Sivil Toplum' konusu ele alınacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek olan 'Deprem ve Sivil Toplum' konulu panelde, deprem sonrası koordinasyon, yardım dağıtımı, tahliye çalışmaları ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması gibi acil durumlarda kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de devreye girmesinin öneminin altı çizilip, sivil toplum örgütlerinin ve gönüllülerin organizasyon yetenekleri ve hızlı tepki verme kabiliyetleri, afetlerde yaşam kurtarmada ve toplumun iyileşme sürecinde hayati bir öneme sahip olduğunun önemi vurgulanacak.

Panele AFAD, KIZILAY, UNHCR ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti katılarak, depremde yaşananları ve gelecekteki depremler için yapılması gerekenleri konuşup, yanlış bilinenler aydınlatılırken, depremin sessiz kahramanlarının yaptıkları ele alınacak. Zirve boyunca ayrıca depremin teknik, sosyal, hukuki, eğitim, ekonomik, kentsel ve sağlık boyutları Çağrılı Konuşmacılar ve Panelistler tarafından ele alınacak.

Zirve'ye online kayıt aşağıdaki QR ve link ile yapılabilecek. Zirve hakkında bilgilere https://depremzirvesi.gantep.edu.tr sitesinden ulaşılabilirsiniz. - GAZİANTEP